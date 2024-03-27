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Новости 18:46

В Петербурге 27 марта стало самым теплым днем 2024 года

фото ЗакС политика В Петербурге 27 марта стало самым теплым днем 2024 года

Температура в Петербурге достигла температурного максимума в 2024 году, об этом 27 марта в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, к 17 часам 27 марта температура воздуха достигла +9,8 градуса тепла. Предыдущий максимум был зафиксирован 17 марта – тогда погода была +8,8 градуса.

Также синоптик отметил, что это еще не окончательный показатель и погода может оказаться выше, но на данный момент прошлый максимум был пройден. 

Как уточнил Леус, окончательно показания с термометра снимут после 21 часа дня. Тогда будет известна максимальная температура 27 марта.

Фото: ЗАКС.Ру


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