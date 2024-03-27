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Новости 19:17

В Петербурге провели обыски у сотрудников компании, занимающейся тестированием мигрантов

фото ЗакС политика В Петербурге провели обыски у сотрудников компании, занимающейся тестированием мигрантов

Петербургская полиция провела обыски у сотрудников компании, которая занималась экзаменами по русскому языку для мигрантов, об этом 27 марта в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие предполагает, что компания организовывала экзамены для мигрантов на уровень знания русского языка, истории России и основ российского законодательства, хотя на самом деле никакие тесты не проводились.

Как рассказала Волк, мигрантам выдавались сертификаты за деньги экзаменаторам. Потом иностранные граждане эти документы приносили для постановки на миграционный учет, чтобы жить и работать в России.

Чтобы получить сертификат, иностранцы платили 15 тысяч рублей. Каждый месяц компания получала около 7,5 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемые были задержаны.

Фото: ЗАКС.Ру


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