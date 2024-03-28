Абрамченко предрекла более сложный по сравнению с предыдущим пожароопасный сезон в 2024 году

Из-за погодной ситуации пожароопасный сезон в 2024 году ожидается более сложным по сравнению с предыдущим, при этом не все регионы готовы к нему, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Чиновница поручила в течение двух недель исправить выявленные надзорными органами недостатки.

Заявление прозвучало на совещании по по подготовке к пожароопасному сезону. Участие в нем приняли главы регионов, а вместе с ними представители МЧС, Минобороны, Минприроды, Рослесхоза и других служб и ведомств.

"Не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, поэтому в ближайшие две недели субъектам предстоит полностью устранить замечания и выполнить предписания МЧС России и Рослесхоза", — транслирует слова Абрамченко пресс-служба правительства.

Чиновница заявила, что в 2024 году федеральный бюджет предоставил более 17,6 миллиарда рублей на охрану лесов от пожаров и закупку необходимого оборудования. Также она заявила, что весенние природные пожары "на 100%" вызваны деятельностью человека. В связи с этим она высказалась о необходимости "заранее принять профилактические меры по организации противопожарной работы" с муниципалитетами, сельхозпроизводителями, садовыми товариществами и владельцами туристической инфраструктуры.

Фото: Telegram-канал "Абрамченко В.В."