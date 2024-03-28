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Новости 10:48

Песков заявил об отсутствии планов блокировки Telegram в России

фото ЗакС политика Песков заявил об отсутствии планов блокировки Telegram в России

В России в настоящее время отсутствуют планы блокировки Telegram, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с Life. При этом представитель Кремля не преминул высказаться об использовании мессенджера террористами.

"Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", — ответил Песков на вопрос о том, существуют ли намерения ограничить доступ к Telegram в России.

Пресс-секретарь отметил, что российские власти хотели бы видеть больше внимания к озвученной проблеме со стороны основателя Telegram Павла Дурова. По оценке Пескова, мессенджер является "уникальным и феноменальным с технологической точки зрения ресурсом", который "всё больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических".

Днем ранее глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила о том, что гражданин Таджикистана Ахмад Файзулохонзода будет выдворен из России за нарушение миграционного законодательства. Среди прочего она отметила, что иностранец состоял в том же чате, что и обвиняемые в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". По ее заявлению, чат использовали для вербовки исполнителей терактов эмиссары ИГИЛ*.

*ИГИЛ признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: Kremlin.ru


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