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Новости 11:30

В Петербурге стартуют испытания теплосетей

фото ЗакС политика В Петербурге стартуют испытания теплосетей

Начиная с четверга, 28 марта, в Петербурге стартует месячник испытаний теплосетей, сообщили в аппарате вице-губернатора Сергея Кропачева. Первые из них состоятся в течение дня в Московском районе города.

Всего в период до 26 апреля запланировано проведение 50 температурных испытаний сетей. Больше всего испытаний проведет ГУП "ТЭК", на него придется 50 подобных мероприятий. Десять испытаний проведет ООО "Теплоэнерго", четыре испытания — ООО "Петербургтеплоэнерго", а на долю АО "Теплосеть Санкт‑Петербурга" придется одно испытание.

"Во время испытаний температуру теплоносителя повышают до 95-130 °С. Это позволяет выявить ненадежные участки теплосети и заменить их до наступления нового отопительного сезона", — отметили в Смольном.

При обнаружении промоин и провалов в асфальте и грунте, случаев парения или разлива воды петербуржцев попросили обращаться по телефонам 004 или 112. Звонки принимаются круглосуточно.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению / "ВКонтакте"


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