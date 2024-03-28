Житель Сестрорецка арестован за неправду об угрозе местному гипермаркету

Молодой житель Сестрорецка помещен под стражу по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили 28 марта в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Уголовное дело возбудил двумя днями ранее следственный отдел ОМВД по Курортному району.

Согласно данным следствия, ночью 26 марта полиция получила сообщение об угрозе зданию гипермаркета на Приморском шоссе Сестрорецка. Прибывшие на место правоохранители и сотрудники экстренных служб не обнаружили в здании ничего опасного.

"Проведенный полицейскими комплекс оперативно-разыскных мероприятий позволил установить личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Сестрорецка", — сообщили в полицейском главке.

Подозреваемый был задержан в тот же день. По информации правоохранителей, позже он был помещен под стражу. Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия с целью установления причастности гражданина к иным нарушениям.

Фото: ЗАКС.Ру