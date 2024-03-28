Румыния начнет оформлять россиянам шенгенские визы

Дипломатические представительства Румынии начнут оформлять с 31 марта шенгенские визы россиянам, сообщил в четверг ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве. Подать документы можно будет в том числе и в Петербурге.

"Румыния будет выдавать единые (шенгенские) визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", — передает информагентство сообщение диппредставительства.

В посольстве уточнили, что там пояснили, что принимать заявления будут все консульские учреждения республики на территории России. Речь идет о представительствах в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону.

Что касается выданных до 31 марта 2024 года виз, то россияне смогут воспользоваться ими в течение всего срока их действия только для поездок в Румынию, а также при соблюдении определенных условий для поездок в Болгарию и на Кипр. Если же обладатели таких виз захотят въехать в другую страну Шенгенской зоны, то им придется отдельно обращаться в ее представительство за визой.

Ранее стало известно о планах Болгарии начать оформление россиянам шенгенских виз после 1 апреля.

Фото: pixabay