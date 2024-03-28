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Новости 13:36

В Петербурге суд обязал Водоканал улучшить очистку сточных вод

фото ЗакС политика В Петербурге суд обязал Водоканал улучшить очистку сточных вод

Суд в Петербурге удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал Водоканал повысить качество очистки сточных вод, сообщили в надзорном ведомстве 28 марта.

В ходе проверки природоохранного законодательства прокуратура выявила сброс Водоканалом сточных вод в Петербурге во II-IV кварталах 2022 года. Результатом этого стало превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и микроорганизмов в Зеленогорский (Жемчужный) ручей и реку Попову Ижорку.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать водопользователя улучшить качество сточных вод. На выполнение требования он предлагал дать 290 дней с момента вступления решения в силу.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Контроль за выполнением решения осуществляет природоохранная прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру


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