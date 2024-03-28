Этой зимой в каждом пятом доме Петербурга были выявлены нарушения уборки

В каждом пятом доме Петербурга прошедшей зимой Государственная жилищная инспекция выявила нарушения, об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Проверки инспекцией вместе с прокуратурой проводились на всей территории Петербурга с 26 ноября 2023 года по 21 марта 2024 года. Участие прокуратуры, как отмечают в Смольном, повысило эффективность проверок и позволило привлечь к ответственности нарушителей.

В общей сложности за прошедший зимний период качество уборки было проверено на 1 347 адресах. Было выдано 11 предписаний и оформлено 54 протокола. Общая сумма штрафов составила 6,83 млн рублей.

Из 11 160 многоквартирных домов нарушения были выявлены в 1 960 домах, что составляет 18% от общего числа. Чаще всего выявлялись нарушения, касающиеся уборки снега, устранения скользкости и несвоевременной очистки кровель.

Фото: ЗАКС.Ру