В 2023 году в Петербурге отремонтировали 438 фасадов нежилых зданий

Более 400 нежилых петербургских зданий отремонтировали в 2023 году, об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности в порядок были приведены фасады 438 нежилых зданий после профилактической деятельности Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в 2023 году.

Мониторинг состояния зданий осуществлялся по пяти направлениям: неосуществление обязанностей по выполнению работ по ремонту, очистка и помывка, отсутствие или содержание с нарушениями знаков адресации и размещение дополнительного оборудования без согласования.

Всего сотрудники ГАТИ осмотрели 5 233 объекта. В этом специалистам помогал нейросетевой комплекс "Городовой", который фиксировал нарушения автоматически.

Фото: ЗАКС.Ру