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Новости 28 марта, 17:48

Пулковский парк переименуют в "Парк Городов-Героев"

фото ЗакС политика Пулковский парк переименуют в "Парк Городов-Героев"

В Московском районе Петербурга вернут прежнее название Пулковскому парку, об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое решение приняла Топономическая комиссия Петербурга. По мнению комиссии, название, которое парку принадлежит сейчас, не сильно связано с Пулково, так как Пулковская гора, поселение и аэропорт расположены довольно далеко.

Парку вернут название "Парк Городов-Героев". Изменить название предложила председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

Топонимическая комиссия назвала предложенное название историческим, так как оно отражено в документах. Пулковским парк стал в 2010 году. 

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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