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Новости 28 марта, 18:17

В Петербурге задержали бывшего областного депутата Александра Цветикова

фото ЗакС политика В Петербурге задержали бывшего областного депутата Александра Цветикова

Следственный комитет Петербурга задержал бывшего областного депутата от "Единой России" Александра Цветикова, об этом 28 марта пишет 47news.

Александр Цветиков был в совете депутатов Приозерского района Ленинградской области от Ларионовского поселения, однако неделю назад сложил свои полномочия. Как уточняет издание, для Ленобласти сложение полномочий среди депутатов – редкость.

Перед задержанием с Цветиковым встретились оперативники уголовного розыска. "Фонтанка.ру" пишет, что задержание связано с делом о двойном убийстве в конце 90-х годов.

Экс-депутат впервые избрался от "Единой России" в 2014 году. В Ленобласти он владеет различными фирмами, например, ООО "Приозерская Инвестиционная строительная компания".

Фото: ЗАКС.Ру


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