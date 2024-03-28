Петербуржцы обратились к Матвиенко с просьбой спасти часть Зеленогорского леса

В Курортном районе Петербурга местные активисты борются за сохранение леса, поэтому решили обратиться к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, об этом 28 марта пишет "МК в Петербурге".

Жители Зеленогорска попросили Матвиенко помочь сохранить 28 гектаров леса. Уточняется, что, во время своего губернаторства, Матвиенко удалось защитить Зеленогорский лес от вырубки.

В 2021 году петербуржцы заметили в лесу метки на деревьях как будто для вырубки. Тогда оказалось, что правительство города передало территорию Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома под строительство. Сам лес перевели в зону для жилой застройки еще в 2005 году, но все это время лес не трогали.

Активисты решили подавать заявки на включение леса в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), но попытки не увенчались успехом. То же самое случилось и с предложениями о внесении изменений в Генплан.

"Менять зону использования земли удается очень просто: делается проект Генплана, и уже в нем меняется функциональное назначение, а поправки к нему – отклоняются", – рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Он отметил, что сам очень возмущен попытками уничтожить часть леса. По словам Вишневского, после вступления в силу нового Генплана борьба с вырубкой усложнилась.

Фото: ЗАКС.Ру