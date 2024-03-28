Беглов продлил коронавирусные ограничения до конца 2024 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 марта продлил ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сразу на девять месяцев — до 31 декабря 2024 года, следует из текста постановления, опубликованного на сайте Смольного. Это первый раз, когда губернатор продлевает действие ограничение на такой длительный срок. До этого Беглов продлял ограничения в декабре 2023 года на три месяца.

По 31 декабря 2024 года сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено управлением Роспотребнадзора по Петербургу, а также запрет на курение кальянов в общественных местах. Еще до конца года продлили запрет на проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 300 человек (кроме согласованных), а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.

Кроме того, пожилым гражданам рекомендуется использовать маски и перчатки в общественных местах. Им также до конца года сохранили рекомендацию воздержаться от посещений религиозных организаций.

Также из постановления № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" исключаются пункты, по которым организации, занятые в сферах образования, торговли, общепита, такси, салонов красоты, концертных залов и других отраслях, обязаны контролировать наличие вакцинации у сотрудников. Еще чиновники Смольного перестанут направлять в Роспотребнадзор информацию о соблюдении предписаний главного санитарного врача. Кроме того, из постановления о мерах по противодействию COVID-19 исключается пункт об обязанностях комитетов Смольного проводить "активное информирование" населения о преимуществах вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, постановление об антикоронавирусных мерах в Петербурге было опубликовано четыре года назад, в марте 2020 года. С тех пор документ неоднократно корректировался.

Ранее у чиновников спрашивали об обоснованности продления антиковидных мер в условиях, когда число новых случаев заражения COVID-19 значительно сократилось. В Смольном заявили, что ограничения необходимы для безопасности граждан и носят временный характер.

Скриншот из трансляции заседания правительства Петербурга