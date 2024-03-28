Суд назначил четыре года заключения бывшему аспиранту МГУ по делу о призывах к терроризму

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор аспиранту механико-математического факультета Московского государственного университета (МГУ) Азату Мифтахову по статье о призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), об этом 28 марта пишет "Коммерсантъ".

Судом было установлено, что Мифтахов, находясь в колонии, во время просмотра телевизора с другими заключенными высказался положительно о Михаиле Жлобицком, который в 2018 году устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области.

Суд назначил Азату Мифтахову 2,5 года заключения в тюрьме, а остальной срок бывший аспирант проведет в колонии строгого режима. При этом сторона обвинения просила для него три года лишения свободы.

Вину Мифтахов не признал и намерен обжаловать приговор. В 2021 году он был осужден за хулиганство из-за того, что в 2018 году вместе с соучастниками разбил окно штаба "Единой России" и кинул туда дымовую шашку.

Фото: скриншот видео пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы