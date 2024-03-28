Путин поинтересовался у Беглова, почему Петербург не на первом месте по турпотоку

Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Петербурга Александра Беглова, почему Северная столица не на первом месте по популярности у туристов в России, разговор прошел 28 марта на совещании по теме создания круглогодичных морских курортов.

Как отметил президент, Петербург является одним из центров туризма в мире, однако по популярности у россиян он лишь на третьем месте после Москвы с Подмосковьем и Краснодарского края.

У Беглова Путин спросил, как так получилось. Губернатор сказал президенту, что в Петербурге холодное море в сравнении с Краснодарским краем, но город все равно старается развиваться.

Однако Путин ответил градоначальнику, что у Краснодарского края нет Эрмитажа, Русского музея, Двенадцати коллегий и многих других достопримечательностей, которые есть у Северной столицы.

Александр Беглов пообещал президенту, что Петербург точно займет первое место по туризму с развитием круглогодичного морского курорта "Горская".

Фото: kremlin.ru