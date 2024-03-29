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Новости 11:46

Приехавший из зоны СВО полковник спецназа ГРУ погиб из-за ранения в "Крокусе"

фото ЗакС политика Приехавший из зоны СВО полковник спецназа ГРУ погиб из-за ранения в "Крокусе"

Полковник спецназа ГРУ Тимур Мясников стал одной из жертв теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 29 марта рассказал глава самарского отделения организации "Офицеры России" Артур Маливанчук на своей странице "ВКонтакте".

Прощание с Мясниковым состоялось в пятницу, 29 марта. Погибший воевал в Косово, Таджикистане, а также принимал участие в СВО.

Как рассказал Маливанчук, офицер приехал в отпуск к семье в Москву и пошел с женой и сыном на концерт группы "Пикник" 22 марта. Во время теракта мужчина смог обезопасить семью, но сам сильно пострадал.

Врачи несколько дней пытались спасти мужчину, однако он все-таки погиб. 

Фото: пресс-служба МЧС России


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