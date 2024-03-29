Для второй очереди развития Пулково разработали градостроительные планы

На два участка территории аэропорта Пулково комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал градостроительные планы, об этом 28 марта писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Как рассказали в ВВСС, для реализации проекта второй очереди обязательной процедурой являлся генплан.

В 2023 году ВВСС, АО "Аэропорт Пулково" и петербургское правительство подписали соглашение о продлении срока действующего соглашения о государственно-частном партнерстве до 2060 года. Оно предусматривает реализацию второй очереди развития воздушной гавани.

Также в компании рассказали, что проект разделен на три фазы. Сначала построят посадочную галерею, а потом расширят перрон для стоянок самолетов.

Фото: ЗАКС.Ру