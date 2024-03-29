Борис Вишневский обратился к прокурору из-за ситуации с платными пропусками занятий в СПбГПМУ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") направил городскому прокурору обращение о проверке ситуации с платными пропусками занятий в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ), об этом 29 марта парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

В четверг, 28 марта, "Фонтанка.ру" писала, что студенты СПбГПМУ обеспокоены тем, что с 1 апреля в университете отработки пропущенных занятий станут платными. Стоимость составляет примерно от двух до трех тысяч рублей за занятие.

Для студентов новость стала катастрофой, ведь многие из них пропускают занятия из-за работы на должностях среднего медицинского персонала. В среднем, по данным "Фонтанки", по такой причине студенты пропускают четыре дня в вузе в месяц.

Как отметил депутат Борис Вишневский, законом никакие "штрафные санкции" не предусмотрены. По его мнению, такие меры нарушают права студентов, поэтому парламентарий просит принять меры и восстановить их.

Фото: ЗАКС.Ру