Комблаг пообещал высадить новые деревья в саду дома Пеля взамен срубленных

Комитет по благоустройству Петербурга пообещал высадить четыре дерева в саду дома Пеля на Литейном проспекте весной 2024 года, об этом 29 марта в своем Telegram-канале рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") со ссылкой на ответ ведомства.

В феврале деревья в саду на Литейном вырубили. Жители пытались отстоять растения, однако их все равно убрали. По мнению петербуржцев, деревья были здоровые.

В ответе комитета по благоустройству сказано, что взамен утраченных ив на территории сада посадят четыре новых дерева весной 2024 года. Парламентарий пообещал, что будет следить за выполнением обещания вместе с жителями.

Фото: ЗАКС.Ру