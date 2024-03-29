Бывший военком Петербурга стал зампредом комитета по вопросам законности

Сергей Качковский, занимавший должность военного комиссара Петербурга более десяти лет, перешел на работу в Смольный. С этой недели он числится заместителем председателя комитета по вопросам законности и правопорядка, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. Приказ о его назначении датирован 26 марта.

В комитете Качковский займется координацией деятельности отдела по работе с органами военного управления и контрольно-ревизионного сектора.

Напомним, Качковский был главным военкомом Петербурга с 2011 года. Летом 2023 года в городе был представлен новый военный комиссар Марат Урмансов. О дальнейшей карьере Качковского не сообщалось. Качковский участвовал в первой чеченской войне, в частности, в штурме Грозного. За мужество и героизм в 1995 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Константин Леньков / Фото с сайта Смольного