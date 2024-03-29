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Новости 13:49

Бывший военком Петербурга стал зампредом комитета по вопросам законности

фото ЗакС политика Бывший военком Петербурга стал зампредом комитета по вопросам законности

Сергей Качковский, занимавший должность военного комиссара Петербурга более десяти лет, перешел на работу в Смольный. С этой недели он числится заместителем председателя комитета по вопросам законности и правопорядка, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. Приказ о его назначении датирован 26 марта. 

В комитете Качковский займется координацией деятельности отдела по работе с органами военного управления и контрольно-ревизионного сектора.

Напомним, Качковский был главным военкомом Петербурга с 2011 года. Летом 2023 года в городе был представлен новый военный комиссар Марат Урмансов. О дальнейшей карьере Качковского не сообщалось. Качковский участвовал в первой чеченской войне, в частности, в штурме Грозного. За мужество и героизм в 1995 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Константин Леньков / Фото с сайта Смольного


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