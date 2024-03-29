Смольный хочет увеличить премии за заслуги в воспитании детей до полумиллиона рублей

В комитете по социальной политике Петербурга подготовили проект закона об увеличении размера премий обладателям почетного звания "За заслуги в воспитании детей", следует из документа, опубликованном на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы. Их предлагается увеличить в среднем в пять раз.

Так, за присвоение почетного звания I степени, положенного за достойное воспитание семи и более детей, предлагается платить 500 тысяч рублей. Сейчас размер премии составляет 100 тысяч. За присвоение званий II и III степени премии могут составить 300 и 100 тысяч соответственно вместо 50 и 25 тысяч рублей. Напомним, на премию II степени могут претендовать семьи, воспитавшие пять или шесть детей, а III степени - родителям четырех детей.

Вручение премии происходит ежегодно. Каждый год звание I степени вручается одной семье, II степени - трем семьям, а III степени - десяти. Представить семью к премии могут органы государственной власти, депутаты Законодательного собрания, общественные организации, трудовые коллективы организаций, расположенных в Петербурге, а также губернатор и другие ведомства. К присвоению звания допускаются родители, у которых младший ребенок достиг трехлетнего возраста.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру