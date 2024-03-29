В Ленобласти могут стать платными пять экотроп

В общей сложности пять экологических троп могут стать платными для посетителей с 1 мая, сообщил 29 марта "Коммерсантъ" со ссылкой на и.о. главы региональной дирекции ООПТ Александра Силуянова. В Петербурге подобное невозможно в силу законодательного запрета на плату за посещение особо охраняемых природных территорий в границах населенных пунктов, уточнило издание.

Как рассказал Силуянов, сейчас в правительстве Ленобласти находится на рассмотрении постановление о введении платы за посещение заказников "Линдуловская роща", "Раковые озера", "Выборгский", "Кургальский", а также памятника природы "Колтушские высоты". Стоимость входа в "Линдуловскую рощу" для россиян составит 200 рублей, для иностранцев — 400 рублей. За вход в прочие ООПТ из списка попросят заплатить 150 и 300 рублей соответственно. При этом, как уточняется, 80 % посетителей заказников приходится на льготников.

Чиновник полагает, что плата с посетителей станет дополнительным источником финансирования на содержание ООПТ. Кроме того, новые условия предполагают "другой уровень ответственности" для посетителей, заявил он.

Всего в Ленобласти открыто 47 экотроп. На вопрос, следует ли ожидать, что все они станут платными, Силуянов ответил уклончиво. Как передает издание, он заявил, что нынешний проект — пилотный, а решение по остальным ООПТ будут принимать на основании его эффективности.

Фото: ЗАКС.Ру