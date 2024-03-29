Минюст внес депутата Вишневского* в список иноагентов

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский* включен 29 марта Министерством юстиции в реестр иностранных агентов. Вместе с ним список пополнили адвокат Вадим Прохоров** и правозащитная организация "Первый отдел"***.

В то же время ведомство исключило из перечня "Академию по правам человека". Причиной этого стала ликвидация образовательного учреждения.

Причиной внесения Вишневского* в реестр иноагентов ведомство назвало выступления депутата против СВО и участие в качестве респондента на площадках иноагентов. "Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", — говорится списке претензий Минюста.

О Прохорове** в ведомстве заявили, что тот распространял недостоверную информацию о политике российских властей, участвовал в распространении материалов иноагентов, а сам возглавляет фонд, включенный в список иноагентов.

Что касается "Первого отдела"***, то о нем в Минюсте заявили, что организация выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей вместе со сведениями, "способствующим оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Вадима Прохорова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Первый отдел" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру