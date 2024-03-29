Вишневский* будет оспаривать иноагентский статус

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский*, признанный иностранным агентом, заявил, что будет судиться с Министерством юстиций. "Яблочник" уверен, что решение ведомства связано с его политической деятельностью. Об этом парламентарий написал вечером 28 марта в своем Telegram-канале.

Он добавил, что включение реестр не стало для него неожиданным и считает, любой оппозиционный политик в России должен быть готов к этому. Вишневский* подчеркнул, что новый статус никак не скажется на его политических взглядах и он продолжит отстаивать интересы своих избирателей.

В сообщении ведомства говорится, что основанием для включения в реестр иностранных агентов стали интервью политика на ресурсах, предоставляемых иноагентами. Также, по заявлению Минюста, он выступал против специальной военной операции, а также якобы распространял недостоверные сведения о принимаемых властями решениях.

Вишневский* не первый представитель законодательного органа власти, включенного в реестр. Ранее в него внесли Виктора Воробьева** из парламента Республики Коми и Дарью Беседину*** из Мосгордумы.

*Борис Вишневский внесен в реестр иностранных агентов

**Виктор Воробьев внесен в реестр иностранных агентов

***Дарья Беседина внесена в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру