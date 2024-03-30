Петербургские правоохранители проверили 1,5 тысячи мигрантов на дорогах города

Полиция Петербурга провела масштабную проверку автомобилей, водителей и их пассажиров, об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В общей сложности правоохранительные органы стояли на въездах в Петербург на 30 трассах. В проверке поучаствовали миграционная, патрульно-постовая службы, ДПС, кинологи и оперативные подразделения.

Проверяющими в контрольных мероприятиях стали 250 сотрудников полиции и 200 росгвардейцев.

Всего проверили 4,5 тысячи автомобилей и 5 тысяч водителей, в том числе было проверено почти 1,5 тысячи иностранных граждан. В основном нарушителями оказались мигранты и любители опасной езды. Было возбуждено десять уголовных дел, чаще всего по статьям о кражах и подделке документов.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти