Полиция задержала жителя Тихвина из-за комментария про теракт в "Крокусе"

Правоохранительные органы задержали жителя Тихвинского района Ленинградской области из-за комментария про теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 30 марта пишет "Фонтанка.ру".

Речь идет о комментарии-смайлике, который мужчина опубликовал в паблике, связанном с Тихвином, под постом про случившееся в "Крокусе". По мнению правоохранителей, комментарий содержит признаки оправдания терроризма.

Полиция нашла автора комментария – им стал 26-летний уроженец Башкортостана, он работает в Тихвине. По предварительным данным, мужчина свою вину признал и сказал, что так хотел снизить эмоциональность других пользователей.

Фото: ЗАКС.Ру