На Полюстровском проспекте построят школу на почти 1,4 тысячи учеников

В сентябре на территории Калининского района должно будет открыться второе здание лицея № 179, сообщили в администрации губернатора 30 марта. Строящееся здание школы на Полюстровском проспекте, 77, осмотрел Александр Беглов.

"Лицей рассчитан на 1 375 учеников. Он должен открыться в сентябре", — уведомили в Смольном.

В здании обустроят большой и малый бассейны, а вместе с ними спортивный, актовый и зрительный залы, библиотеку и мастерские. Также в школе будут действовать кабинет психолога и помещения для кружков.

Строительные работы находятся в завершающей стадии, говорится в сообщении. В настоящее время специалисты монтируют вентилируемый фасад и витражные остекления, монтируют отопление и вентиляцию и выполняют кровельные работы. Также на объекте устанавливают лифтовое оборудование и занимаются отделочными работами.

Фото: gov.spb.ru