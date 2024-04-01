До 3 апреля для водителей ограничат движение в тоннеле дамбы Петербурга

В тоннеле петербургской дамбы начались ремонтные работы, которые потеснили водителей, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

Ограничения введены с 1 по 3 апреля в транспортном отсеке Финской стороны в тоннеле С-1, то есть речь идет о внешнем кольце дороги.

Кроме этого, тоннель могут и полностью перекрывать для ввода и вывода подъемной техники. Такие перекрытия должны продлиться не более 7-10 минут.

В пресс-службе попросили водителей следить за информацией на табло, за знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Фото: dambaspb.ru