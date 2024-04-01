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Новости 11:43

Более полумиллиона россиян обладают счетами за рубежом

фото ЗакС политика Более полумиллиона россиян обладают счетами за рубежом

По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе было известно о более чем 500 тысяч россиян с банковскими счетами за рубежом, сообщил 1 апреля РБК. Количество самих счетов при этом оказалось почти вчетверо больше.

Издание ознакомилось с презентацией ФНС об итогах деятельности за прошедший год. Согласно представленным данным, на конец декабря ведомство располагало данными о зарубежных счетах у 539,1 тысячи налоговых резидентов России. Речь шла о 1,8 миллиона банковских счетов.

Как отмечает РБК, в связи с затруднениями в механизме обмена информацией с иностранными государствами ФНС получает сведения с годичной задержкой. Таким образом, в прошлом году налоговая инспекция получала данные о зарубежных счетах физлиц за 2022 год.

Фото: ЗАКС.Ру


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