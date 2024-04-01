С 1 апреля в Ленобласти проведут просушку дорог

В Ленинградской области с 1 апреля началась весенняя просушка дорог, поэтому на трассах ввели ограничения по весу для транспорта, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

Просушку проведут с 1 по 30 апреля 2024 года. В этот период по асфальтовым дорогам будет запрещено движение грузовиков с нагрузкой более пяти тонн. Что касается гравийных и грунтовых дорог, то там ограничение три тонны.

На участках дорог будут работать передвижные посты весового контроля. Тот транспорт, у которого вес будет больше, отправят на штрафстоянку, а владельцу выпишут штраф.

Однако на некоторый транспорт ограничения действовать не будут. Правило не коснется: пассажирских автобусов, международных грузоперевозок, перевозки продуктов, животных и так далее, перевозки опасных грузов, сельхозтехники, мусоровозов, транспорта для обслуживания газо- и нефтепроводов, перевозки смазочных масел и ведомственного транспорта.

Фото: unsplash.com