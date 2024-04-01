ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:45

Жители Хельсинки и Петербурга пожаловались на неприятный запах

фото ЗакС политика Жители Хельсинки и Петербурга пожаловались на неприятный запах

Жители столицы Финляндии Хельсинки почувствовали сильный неприятный запах в воскресенье, 31 марта, об этом 1 апреля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ и спасательную службу Хельсинки.

Уточняется, что источник запаха не удалось установить. После проверки акватории Финского залива данные показали, что запах воды никакой опасности не представляет, а агентство по радиационной защите также не нашло никакой радиации.

Финны пожаловались на головокружения из-за запаха и сравнивали его с газом и жженой резиной. 

В Финском метеорологическом институте предположили, что запах идет из Петербурга, так как ранее в Северной столице тоже жаловались на неприятный запах. 

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама