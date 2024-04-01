Жители Хельсинки и Петербурга пожаловались на неприятный запах

Жители столицы Финляндии Хельсинки почувствовали сильный неприятный запах в воскресенье, 31 марта, об этом 1 апреля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ и спасательную службу Хельсинки.

Уточняется, что источник запаха не удалось установить. После проверки акватории Финского залива данные показали, что запах воды никакой опасности не представляет, а агентство по радиационной защите также не нашло никакой радиации.

Финны пожаловались на головокружения из-за запаха и сравнивали его с газом и жженой резиной.

В Финском метеорологическом институте предположили, что запах идет из Петербурга, так как ранее в Северной столице тоже жаловались на неприятный запах.

Фото: unsplash.com