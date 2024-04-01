В Петербурге появится новый гостеатр

Новый государственный театр "ДРАМ.ПЛОЩАДКА" появится в Петербурге, сообщил 1 апреля губернатор Александр Беглов. Глава города подписал постановление об этом.

Предложение об организации нового театра прозвучало весной 2023 года на заседании совета по культуре. Идея исходила от представителей Союза театральных деятелей, городское правительство сочло нужным поддержать ее.

Сама "ДРАМ.ПЛОЩАДКА" была основана в 2022 году как независимый театр выпускниками курса заслуженного артиста России Сергея Бызгу. Теперь же учреждение обретет статус государственного, следует из сообщения Беглова.

"Комитету по культуре поручено в ближайшие два месяца утвердить руководящий и актерский состав театра, представить программу его развития", — говорится в опубликованном в Telegram-канале губернатора посте.

Беглов выразил уверенность в том, что репертуар театра будет отличаться разнообразием. Он уточнил, что артисты играют в различных жанрах — "от концерта-вербатима до семейных спектаклей".

Фото: Александр Беглов / Telegram