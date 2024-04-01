В Петербурге провели первую репетицию оркестра к параду на День Победы

На Дворцовой площади в Петербурге прошла первая репетиция оркестра к военному параду на День Победы, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

Военные-музыканты под торжественную музыку передвигались рядами по всей Дворцовой площади.

Отмечается, что во время репетиции погода была достаточно дождливой, но музыканты все равно отработали тренировку от начала до конца. Сначала оркестр выходит на площадь, затем начинается перестроение и строевые приемы на месте и во время движения.

Затем исполняется главное – марши и гимн Российской Федерации. В состав оркестра ко Дню Победы входят оркестры штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка, центра подготовки личного состава и Санкт-Петербургского военного института Росгвардии.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО