Следователи изъяли документы о проверках "Крокуса" сотрудниками МЧС

Следователи изъяли документы, которые связаны с контрольно-надзорными мероприятиями в концертном зале "Крокус Сити Холл", в подразделениях подмосковного ГУ МЧС России, об этом 1 апреля пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас следователи выясняют, как проводилась, и проводилась ли вообще, проверка, а также выявлялись ли нарушения, и как контролировали их устранение.

Уточняется, что концертный зал "Крокус Сити Холл" относится к категории значительного риска, а значит, проверки там могут проводить каждые четыре года. Последний раз зал проверяли в 2019 году, в 2023 году был проведен профилактический визит, а потом инспекционный визит.

Ранее очевидцы рассказывали, что в зале не сработала система пожаротушения после поджога здания террористами. Однако, по словам владельца "Крокуса" Эмина Агаларова, система работала.

Фото: пресс-служба МЧС России