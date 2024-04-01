Путин поручил кабмину обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира

К концу десятилетия экономика России должна стать одной из крупнейших в мире, следует из поручения президента Владимира Путина правительству. Перечень поручений по выполнению послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

Согласно требованию Путина, кабмин совместно с региональными властями должен обеспечить к концу 2030 года вхождение России "в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности".

К этому же времени должна увеличиться доля оплаты труда в ВВП страны, уровень бедности в целом должен оказаться ниже 7 %, а применительно к многодетным семьям он должен составить 12 % и ниже.

Импорт товаров и услуг должен уменьшиться к 2030 году до 17 %, в то время как рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти не менее чем на 2/3 относительно 2023 года. Рост "авиационной подвижности населения" должен вырасти за этот же срок не менее чем на 50 %.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад об успехах он должен будет представить в срок до 31 марта следующего года, а в дальнейшем ему предстоит отчитываться ежегодно.

Фото: Kremlin.ru