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Новости 14:17

Петербуржец получил 100 часов обязательных работ за игру в контролера автобуса

фото ЗакС политика Петербуржец получил 100 часов обязательных работ за игру в контролера автобуса

Мировой судья судебного участка № 148 Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Семенова, который прикинулся контролером в автобусе, об этом 1 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в пресс-службе, еще в декабре 2023 года в автобусе № 31 мужчина представился контролером и заявил пассажирке, что за безбилетный проезд нужно заплатить штраф в размере 4,5 тысяч рублей.

Петербурженка без билета поверила в это, послушала лжеконтролера, сняла деньги в банкомате и отдала мужчине. 

Суд признал ненастоящего контролера виновным по статье о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Ущерб женщине был возмещен, вину фигурант признал. Ему назначено 100 часов обязательных работ.

Фото: ЗАКС.Ру


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