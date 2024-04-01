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Новости 14:32

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге

фото ЗакС политика Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге

За прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге снизился на 8 %, сообщили 1 апреля в городском управлении Роспотребнадзора. Превышения недельного эпидпорога специалисты не отметили.

В структуре заболеваемости преобладают вирусы негриппозной этиологии. Речь идет о РС-вирусах, метапневмовирусах, риновирусах и, в том числе, SARS-CoV-2, известном как возбудитель COVID-19. Что касается гриппа, то заболеваемость им держится на уровне 0,4 %.

В Роспотребнадзоре указали на необходимость "выполнять комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ". Требование направлено как на обычных граждан, так и на индивидуальных предпринимателей и компании.

Фото: ЗАКС.Ру


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