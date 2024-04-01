В Петербурге суд рассмотрит дело в отношении экс-главы отделов автопредприятия "Смольнинское"

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из личной заинтересованности (пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении экс-сотрудника автопредприятия "Смольнинское". Как сообщили 1 апреля в надзорном ведомстве, речь идет об Алиме Кокове, последовательно занимавшем в учреждении посты начальника юридического отдела и начальника отдела правового обеспечения и кадровой работы.

По версии следствия, в период с октября 2019 по ноябрь 2020 года Коков взимал поборы с подчиненных. Сотрудники якобы передавали ему часть зарплаты из опасений быть уволенными.

"Находясь в служебной зависимости и опасаясь увольнения, работники передали руководителю денежные средства в общей сложности на сумму свыше двух миллионов рублей", — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело передано в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: ЗАКС.Ру