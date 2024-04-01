Количество желающих уехать на ПМЖ россиян достигло исторического минимума

Среди участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) лишь 5% заявили о том, что хотели бы эмигрировать из России, об этом 1 апреля свидетельствуют опубликованные данные на сайте центра.

Согласно данным, доля желающих эмигрировать достигла исторического минимума с 1991 года. Абсолютное большинство россиян (93%), по данным ВЦИОМ, не рассматривают для себя переезд в другую страну.

В 2019-2021 года эмигрировать из России хотели 16-17% опрошенных граждан России.

Также, согласно опросу, сейчас люди больше считают, что жить нужно там, где вырос и получил образование, а не там, где тебе будет хорошо.

Фото: ЗАКС.Ру