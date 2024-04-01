ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:21

Количество желающих уехать на ПМЖ россиян достигло исторического минимума

фото ЗакС политика Количество желающих уехать на ПМЖ россиян достигло исторического минимума

Среди участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) лишь 5% заявили о том, что хотели бы эмигрировать из России, об этом 1 апреля свидетельствуют опубликованные данные на сайте центра.

Согласно данным, доля желающих эмигрировать достигла исторического минимума с 1991 года. Абсолютное большинство россиян (93%), по данным ВЦИОМ, не рассматривают для себя переезд в другую страну.

В 2019-2021 года эмигрировать из России хотели 16-17% опрошенных граждан России.

Также, согласно опросу, сейчас люди больше считают, что жить нужно там, где вырос и получил образование, а не там, где тебе будет хорошо.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама