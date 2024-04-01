Более 500 домов остались без отопления в двух районах Петербурга

В Невском и Красногвардейском районах Петербурга более 500 домов остались без отопления из-за работ на сетях, об этом 1 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУП "ТЭК СПб".

На Малой Охте было отключено отопление из-за дефекта на трубопроводе в Невском районе. Тепла лишились 282 дома, а горячей воды 12 объектов Красногвардейского района.

Как рассказали в ГУП "ТЭК СПб", работы ведутся у дома на улице Латышских Стрелков. Также там отметили, что центральное отопление ограничено в 256 зданиях Невского района и в 282 зданиях Красногвардейского района.

В администрации Красногвардейского района пообещали вернуть тепло и воду к утру вторника, 2 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру