В Госдуме сообщили, что все депутаты уложились в срок подачи деклараций

Все депутаты Государственной думы подали декларации о доходах и имуществе в установленный срок, заявил 1 апреля глава парламентской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам Отари Аршба.

"На сегодняшний день у нас 448 депутатов, все наши коллеги эту обязанность выполнили в срок и в точности", — передает слова парламентария "Интерфакс".

Аршба уточнил, что декларации должны быть поданы в срок до 1 апреля. Помимо депутатов, отчитываться также должны их супруги и дети.

В соответствии с законодательством представленная информация будет опубликована в обобщенном виде. При этом участвующие в СВО парламентарии освобождены от необходимости предоставлять декларации. "Подавляющее большинство из наших коллег этим правом не воспользовались, представили эти данные", — добавил Аршба.

Фото: ЗАКС.Ру