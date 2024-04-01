В Петербурге начался месячник по благоустройству

В Петербурге дорожные и садово-парковые предприятия приступили к масштабной уборке города после зимы, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе начался традиционный месячник по благоустройству. На сайте комитета по благоустройству можно ознакомится с графиком весенней очистки дорог.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, традиция проводить уборку в городе после зимы была даже в период блокады Ленинграда.

Беглов призвал сделать город более удобным и красивым в память о его блокадных жителях, которые занимались внешним видом города, даже будучи без сил.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга