ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:16

В Петербурге начался месячник по благоустройству

фото ЗакС политика В Петербурге начался месячник по благоустройству

В Петербурге дорожные и садово-парковые предприятия приступили к масштабной уборке города после зимы, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе начался традиционный месячник по благоустройству. На сайте комитета по благоустройству можно ознакомится с графиком весенней очистки дорог.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, традиция проводить уборку в городе после зимы была даже в период блокады Ленинграда.  

Беглов призвал сделать город более удобным и красивым в память о его блокадных жителях, которые занимались внешним видом города, даже будучи без сил.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости1 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама