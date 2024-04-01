В Петербурге вырос спрос на охранников

В Петербурге повысился спрос на специалистов по безопасности и охранников после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 1 апреля пишут "Ведомости".

На платформе по поиску работу HeadHunter появилось около 300 вакансий для охранников с 25 по 29 марта. При этом неделей ранее, до трагедии, их было значительно меньше.

Больше всего вакансий сейчас у охранных агентств. За неделю в этой отрасли выросло количество вакансий на 98%. В сфере ретейла потребность в охранниках увеличилась на 86%.

Уточняется, что не только теракт стал причиной повышения количества вакансий. Увеличению поспособствовало постановление правительства, согласно которому расширился список нарушений лицензионных требований к охранным компаниям.

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