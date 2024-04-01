ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:47

В Петербурге вырос спрос на охранников

фото ЗакС политика В Петербурге вырос спрос на охранников

В Петербурге повысился спрос на специалистов по безопасности и охранников после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 1 апреля пишут "Ведомости".

На платформе по поиску работу HeadHunter появилось около 300 вакансий для охранников с 25 по 29 марта. При этом неделей ранее, до трагедии, их было значительно меньше.

Больше всего вакансий сейчас у охранных агентств. За неделю в этой отрасли выросло количество вакансий на 98%. В сфере ретейла потребность в охранниках увеличилась на 86%.

Уточняется, что не только теракт стал причиной повышения количества вакансий. Увеличению поспособствовало постановление правительства, согласно которому расширился список нарушений лицензионных требований к охранным компаниям. 

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама