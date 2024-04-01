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Новости 17:53

Температура в Петербурге достигла +19,6 градусов и побила рекорд 2010 года

фото ЗакС политика Температура в Петербурге достигла +19,6 градусов и побила рекорд 2010 года

В Петербурге погода достигла +19,6 градусов тепла, об этом 1 апреля рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что для 1 апреля это новый температурный рекорд. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году, когда столбики термометров показывали +14,4 градусов тепла.

Однако Колесов отметил, что такая погода только в центре города. Например, в районах рядом с Финским заливом температура около +15…+17 градусов, но даже это очень тепло для Петербурга.

Он также рассказал, что в Ленинградской области оказалось еще теплее. В некоторых районах температура достигла +20 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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