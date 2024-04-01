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Госдума собирается ужесточить ответственность по статьям о нежелательных организациях

фото ЗакС политика Госдума собирается ужесточить ответственность по статьям о нежелательных организациях

Депутат Государственной думы и глава комитета парламента по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия") рассказал о подготовке поправок к Кодексу аб административных правонарушениях и Уголовному кодексу, об этом 1 апреля парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Изменения будут касаться ответственности участников деятельности нежелательных организаций, а именно ее ужесточения. По словам депутата, участие в деятельности нежелательной организации может грозить штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до четырех лет. А организаторам нежелательной деятельности может грозить срок до шести лет лишения свободы.

Новые поправки также дадут возможность признавать нежелательными любые организации, а не только неправительственные.

Как рассказал Пискарев, правительство страны и Верховный суд поддержали поправки, и они будут внесены в ближайшее время.

Фото: ЗАКС.Ру


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