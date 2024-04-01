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Новости 20:55

Более 170 тысяч атак на петербургские цифровые системы отразили в 2023 году

фото ЗакС политика Более 170 тысяч атак на петербургские цифровые системы отразили в 2023 году

В 2023 году системы информационной безопасности Петербурга отразили 172 тысячи кибератаки, об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в городском правительстве, количество атак на государственные ресурсы выросло на 15%. При этом уточняется, что атаки не нарушили работу важных городских систем.

В Смольном отметили, что Петербург привлекает внимание хакеров. Каждая четвертая атака на государственные организации в стране пришлась именно на цифровые системы Северной столицы.

Чаще всего хакеры хотели получить удаленный доступ к платформам, отсканировать системы на уязвимость, похитить записи и пароли, а также просто совершить DDoS-атаку.

Эксперты прогнозируют – в 2024 году количество атак только увеличится. 

Фото: unsplash.com


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