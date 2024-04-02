Сотрудники ФСБ сообщили о попытке ввоза в Россию бомб с помощью икон

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и таможенники пресекли ввоз в Россию из Украины 27 самодельных бомб, которые были спрятаны в православных иконах и другой религиозной утвари, об этом 2 апреля пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, груз шел через европейские страны. Помимо бомб, были спрятаны взрывчатые вещества, электродетонаторы и части выстрела РПГ-7.

Уточняется, что злоумышленника, которого подозревают в причастности к этому, задержали.

Сейчас следователи из Псковской области расследуют дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ.

Фото: ЗАКС.Ру