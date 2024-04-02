В Петербурге 3 апреля объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится с 15:00 3 апреля до 03:00 4 апреля. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидается сильные ветра. Порывы могут достигать 15 м/с.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру