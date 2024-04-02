Беглов поздравил петербуржцев с Днем единения народов России и Беларуси

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил местных жителей с Днем единения народов России и Беларуси, об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В этот день в 1996 году был подписан Договор, который положил начало партнерству России и Беларуси.

Как отметил Беглов, между Беларусью и Петербургом растет товарооборот. Например, в Северную столицу поставляется белорусская коммунальная техника, общественный транспорт, лифты, а также продукты питания.

Кроме этого, в торжественных мероприятиях в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады поучаствовала делегация из Беларуси во главе с президентом Александром Лукашенко.

В конце обращения Беглов поблагодарил белорусских коллег, поздравил всех с праздником, а также пожелал мира, добра, благополучия и процветания народам России и Беларуси.

Фото: ЗАКС.Ру